Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Fürfeld (ots)

Ein 24 jähriger Mann befuhr am 30.07.20 gegen 14:00 Uhr die B420, aus Richtung Fürfeld kommend, in Richtung Hochstätten. In einer Linkskurve lag ein wenig Schotter auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer sah diesen zu spät und bremste zu abrupt ab. Hierdurch kam er zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen an den Handgelenken. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf ca. 2000EUR.

