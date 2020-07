Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: LKW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochabend, 29.07.2020, gegen 23:00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass auf der B41 ein Sattelzug in Richtung Bad Kreuznach in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Streife kann den beschriebenen LKW anschließend im Industriegebiet in Bad Kreuznach beim Abladen seiner Ladung feststellen. Ein im Rahmen der anschließenden Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 60-jährigen LKW-Fahrer einen stolzen Wert von 2,48 Promille. Daraufhin muss der LKW-Fahrer das Abladen seiner Güter abbrechen und die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wird dem LKW-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird von den Beamten beschlagnahmt. Der LKW-Fahrer muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

