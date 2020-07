Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht mit LKW

Stromberg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.20, zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Stettiner Straße in Stromberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW wendete in einer Einfahrt und beschädigte dabei frisch verlegte Pflastersteine. Hinweise zu dem unfallflüchtigen LKW an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

