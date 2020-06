Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Kempen: (ots)

Gegen 13.30 Uhr am Montagmittag ist eine 62-jährige Kempenerin bei einem Abbiegeversuch von ihrem Fahrrad gestürzt und leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Rad auf dem Industriering Ost in Kempen unterwegs und wollte nach links in den Hooghe Weg abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam sie zu Fall./hei (517) 200615-1359-074763

