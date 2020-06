Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Selbstentzüßndung Ursache für Brand in einer Lagerhalle für Heu und Stroh

Nettetal-Bocholt: (ots)

Am Montagvormittag um kurz nach 9 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einer Lagerhalle in Nettetal-Bocholt gerufen worden, in der es zu einem Brand gekommen war. Am frühen Nachmittag konnten Brandermittler der Polizei den Brandort begehen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Ursache für den Brand Selbstentzündung relativ frisch gepresster Heuballen war./hei (516)

