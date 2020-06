Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vandalen am Stahlwerk Becker- Polizei ermittelt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Willich: (ots)

Das war nicht mal eben so erledigt, was bislang unbekannte Vandalen in der Nacht zu Freitag am Stahlwerk Becker veranstaltet haben.

In Höhe der Hausnummer 19 waren auf der linken Fahrbahnseite, von der Straße Stahlwerk Becker kommend, mehrere große Mülltonnen auf vier Rädern und kleine Mülltonnen auf zwei Rädern auf die Fahrbahn gekippt worden. Der Inhalt, meist Papiermüll, war zudem über die Fahrbahn verteilt. An der Fahrbahnseite wurden zudem mehrere fest im Boden verankerte Mülltonnen beschädigt. Ein Straßenschild mit einem Verkehrszeichen, das vermutlich ebenfalls aus der Verankerung gerissen wurde, lag ebenfalls auf dem Gehweg.

Richtung der Straße Stahlwerk Becker waren auf der Gießerallee zwei Baumstämme von ca. drei Metern Länge quer auf die rechte Fahrbahn gelegt worden. Ca. 15 Meter weiter lag eine Metallabsperrung auf der rechten Fahrbahnseite.

Die Taten sind vermutlich zwischen Donnerstag, 21:25 Uhr und Freitag, 01:45 Uhr, passiert. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (515)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell