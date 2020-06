Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch scheiterte

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 13.06.2020 gegen 02:00 Uhr wurde in Vorst auf der Oedter Straße versucht in ein Reihenhaus einzubrechen. Unmittelbar nach Aufhebeln der Tür flüchtete der Täter ohne sein verwendetes Werkzeug, vermutlich aufgrund einer computergenerierten Stimme des Sicherheitssystems. Hinweise auf den oder die Täter, bzw. verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Viersen, 02162/3770.

