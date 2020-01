Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 27. Januar 2020, um 14.11 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Saterland mit seinem Fahrzeug aus vermutlich gesundheitlichen Gründen beim Ein- oder Ausparken in eine Schaufensterscheibe am Raiffeisendamm. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell