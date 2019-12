Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Unfälle, zweimal Flucht: Zeugen erkennen Auto-Kennzeichen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1460

Zwei Unfälle verursachte ein Autofahrer am Mittwoch (11.12.2019) in Lünen-Brambauer und in Dortmund-Eving. In beiden Fällen flüchtete er.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Unna bremste gegen 9.15 Uhr auf der Dortmunder Straße in Brambauer verkehrsbedingt seinen VW-Caddy ab - ein dunkler Mercedes fuhr auf. Dem Fahrer aus Unna erklärte der Mercedes-Fahrer, den Sachverhalt lieber ohne die Polizei klären zu wollen.

Das empfand der Caddy-Besitzer verdächtig und alarmierte die Polizei. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte sich ans Steuer und flüchtete nach einem riskanten Wendemanöver mit einem Beinahe-Unfall. davon. Der 57-Jährige aus Unna las noch das Kennzeichen ab, bevor der Unbekannte in Richtung Dortmund verschwand.

Wenige Minuten später fuhr erneut ein Mercedes auf einen Pkw auf. Dieses Mal auf der Evinger Straße in Dortmund. Die 58-jährige Fahrerin eines Opels stieg aus und ging zu dem Mercedes. Dessen Fahrer fragte sie, was denn los sei. Als die Frau ihr Handy herauszog, um die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann mit dem Mercedes. Dabei missachtete er eine rote Ampel.

Eine am Unfall nicht beteiligte Zeugin ging auf die Opel-Fahrerin zu und nannte ihr das Kennzeichen des geflüchteten Autos - exakt das Kennzeichen, das zuvor bei dem Auffahrunfall in Lünen-Brambauer gesehen wurde.

An dem Caddy und dem Opel entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Den Mercedes des 37-jährigen Tatverdächtigen entdeckten Polizisten wenig später während der Fahndung, drei Kilometer vom Unfallort in Eving entfernt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Verkehrsunfallflucht.

