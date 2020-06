Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schlau gegen Fahrradklau!

Kreis Viersen: (ots)

Im Jahr 2019 wurden im Kreis Viersen 1098 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Nur in 15 Fällen scheiterten die Diebe an guten Fahrradsicherungen. In diesem Jahr ist die Zahl der angezeigten Fahrraddiebstähle derzeit im Vergleich zum Vorjahr noch rückläufig, was aber am Corona-bedingten "Shut-Down" liegen dürfte. In den ersten beiden Monaten des Jahres nämlich hatten wir bereits einen kleinen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die besonders von Fahrraddiebstählen betroffenen Sommermonate haben ja auch erst gerade begonnen. Besonders betroffen sind die Städte Viersen, Nettetal, Kempen und Tönisvorst. Häufig verschwinden Fahrräder an großen Abstellplätzen (Bahnhöfe, Schulen, Schwimmbäder u.ä.). Im Falle eines Fahrraddiebstahls ist es für eine erfolgreiche Fahndung wichtig, die Rahmennummern und Fahrradbeschreibungen bei der Anzeigenerstattung anzugeben. Fehlen diese Angaben, so können wir bei Kontrollen nicht feststellen, ob der Radler auf einem gestohlenen Fahrrad spazieren fährt oder nicht. Die Polizei Viersen führt keine Fahrradcodierungen oder -registrierungen mehr durch. Daher raten wir, dass Fahrradeigentümer diese wichtigen Daten selber festhalten, um sie im Falle eines Diebstahls der Polizei übermitteln zu können. Dies ist zum Beispiel mit der App der Polizei-Beratung ganz einfach möglich. Die App finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/die-neue-fahrradpass-app

Die Vorteile der App liegen auf der Hand: Fast jeder hat ein Smartphone dabei. Es können für die ganze Familie mehrere Fahrräder erfasst werden. In der App können Rahmennummer, bei E-Bikes Motornummer, Akkunummer, Fahrradtyp, Hersteller/Modell, genaue Beschreibungen, Fotos und Rechnungen hinterlegt und als PDF-Anhang an Dritte gesendet werden. Fahrräder sind eindeutig einer Eigentümerin / einem Eigentümer zugeordnet. Nutzen Sie die App und erhöhen damit die Chancen, Ihr gestohlenes Fahrrad wieder zu bekommen. Damit es aber erst gar nicht passiert, sichern Sie Ihre Fahrräder gegen Diebstahl: Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad mittels massiven Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an einem feststehenden Gegenstand an - auch wenn Sie es nur kurz alleine lassen. Das tun Sie bitte auch in Fahrradkellern, Garagen, Schuppen und Gartenhäusern oder ähnlichen Unterstellorten. Beim Kauf von Bügel - und Panzerkabelschlössern achten Sie bitte auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme. Ihr teures Fahrrad sollte Ihnen diese Investition wert sein! Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. Stellen Sie Fahrräder in gesicherten Räumen ab. Sichern Sie Türen, auch Nebeneingänge und die Fenster. Gut gesicherte Fenster und Türen aufzubrechen dauert lange und verursacht Lärm. Davor schrecken auch "Profis" zurück. Nehmen Sie Zubehör, wie Fahrradcomputer oder nicht fest montierte Tachometer und möglichst auch das Werkzeug aus der Werkzeug- oder Satteltasche mit./ah (511)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell