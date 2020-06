Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geldautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Unbekannte rissen mit einem zuvor gestohlenen LKW einen Geldautomaten aus seiner Halterung.

Unbekannte fuhren in den frühen Morgenstunden des 13.06.2020 gegen 02:00 h mit einem zuvor bei einem Autohaus in Viersen am Kränkelsweg gestohlenen Klein-LKW rückwärts durch die Glaseingangstüre eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße in Nettetal-Kaldenkirchen. Mit dem Klein-LKW rissen die Unbekannten dann mittels einer Kette den Geldautomaten aus der Halterung und entwendeten die dann zugänglichen Geldkassetten. Anschließen flüchteten die Täter mit einem ebenfalls beim Autohaus in Viersen gestohlenen PKW./mikö (513)

