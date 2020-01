Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Martin-Luther-Straße abgespielt hat. Gegen 5.15 Uhr wurde gemeldet, dass es auf der Straße vor einem Lokal zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sei. Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, lagen zwei junge Männer verletzt am Boden und wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt.

Zeugen gaben an, dass die Täter zu Fuß in Richtung Rittersberg davongelaufen seien. Über die genauen Abläufe der Auseinandersetzung konnten sie jedoch keine Angaben machen.

Während der sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung konnten die Polizeibeamten zwei Männer stellen, auf die die Täterbeschreibung passte. Sie wurden einer Kontrolle unterzogen und auf die Schlägerei angesprochen, beide machten jedoch keine Angaben.

Sowohl die Tatverdächtigen als auch die Verletzten verweigerten einen Atemalkoholtest. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

