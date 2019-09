POL-GT: Tageswohnungseinbruch

Polizei Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstagmorgen (24.09., 09.39 Uhr) Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Neuenkirchener Straße in Rheda verschafft.

In einem unbemerkten Moment gelangte der Einbrecher vermutlich durch die offenstehende Terrassentür in das Haus. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Zeugen konnten im Vorfeld einen Mann beobachtet, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht. Dieser stieg zum Tatzeitpunkt aus einem dunkelgrauen VW Passat mit Dortmunder Kennzeichen und ging in Richtung des Hauses. Nach einigen Minuten kehrte diese Person zurück und wurde von dem VW Passat-Fahrer wieder abgeholt.

Der unbekannte Mann konnte gut beschrieben werden. Er war circa 1,80 Meter groß und hatte eine stämmige Figur. Der Mann hatte ein volles Gesicht und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem hellgrauen Oberteil.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann möglicherweise weitere Angaben zu dem VW Passat mit Dortmunder Kennzeichen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

