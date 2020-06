Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck, K522 (Kr.) 25.06.2020; 09:03 Uhr

Am Donnerstag, den 25.06.2020, kam ein 72jähriger Northeimer auf der K 522, von Rittierode nach Salzderhelden, aus bislang ungeklärte Ursache, mit seinem Pkw, nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen und landete schließlich an einem Abhang in dichtem Gebüsch. Das Fahrzeug war von der Fahrbahn aus nicht mehr zu sehen. Der ältere Fahrer konnte sich nicht mehr allein aus seinem Fahrzeug befreien. Zum Glück hatte er ein Mobiltelefon bei sich und konnte so die Rettungskräfte zu seinem Unfallort lotsen. Der Schaden an seinem Pkw beträgt ca. 15.000,- Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

