Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200618-1: Aufmerksame Zeugin bemerkte Rollerdiebe - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem von ihr zügig abgesetzten Notruf konnten Polizeibeamte in Tatortnähe einen der drei Täter vorläufig festnehmen. Er machte keine Angaben zur Sache.

Um 02:00 Uhr informierte eine Zeugin (21) am Donnerstagmorgen (18. Juni) die Polizei über den Notruf 110. Sie gab an, wegen verdächtiger Geräusche auf der Kaiserstraße/An der Ville-Bahn auf drei Personen aufmerksam geworden zu sein. Die Personen hantierten ihrer Aussage zufolge im Taschenlampenschein an einem dort abgestellten Roller.

Polizisten stellten wenig später einen der Täter (16), zwei weitere flüchteten. Dort, wo die Beamten auf den 16-Jährigen trafen, fanden die Beamten einen Akkuschrauber. Der 16-Jährige schwieg zu den Tatvorwürfen. Da er sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit zur Personalienfeststellung an seine angegebene Wohnanschrift in Brühl.

Der vom Trio angegangene Roller lag auf einem angrenzenden Rasenstück. Er wies Beschädigungen auf. Der Geschädigte (51), der in der Kaiserstraße wohnhaft ist, konnte ermittelt werden. Die Beamten händigten ihm den Roller aus.

Von den flüchtigen Tätern trug einer eine dunkle Jacke oder Weste mit weißen Ärmeln sowie einer weißen Kapuze. Der andere Täter war komplett dunkel gekleidet.

Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

