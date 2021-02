Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210221-2: Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagmittag, 20.02.2021 gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 56- jähriger Mann mit seinem Motorrad in Begleitung einer Mitfahrerin die Landesstraße 183 (L 183) von Pulheim- Sinnersdorf aus in Richtung Köln. Vor ihm befuhren einige Fahrzeuge die L 183 in gleicher Richtung. Aufgrund eines entgegenkommenden Notarzteinsatzfahrzeugs, welches Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte, bremsten diese, um dem Fahrzeug auf seiner Einsatzfahrt Platz zu machen. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ausreichend abbremsen. Er fuhr auf einen vor ihm fahrenden PKW auf. Der Motorradfahrer zog sich hierdurch augenscheinlich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Seine Mitfahrerin erlitt glücklicherweise keine Verletzungen.(pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell