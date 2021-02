Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210221-4: Raub auf Parkplatz- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unter Vorhalt von Messern machten drei unbekannte Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Beute. Die beiden Opfer, ein 17- jähriger und ein 25- jähriger Mann aus Erftstadt, hatten sich am Samstagabend gegen 22:00 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Patria" begeben, um dort ein wenig Zeit zu verbringen. Schon auf dem Weg dorthin waren ihnen drei verdächtige Personen aufgefallen, die sie offenbar verfolgten. Als die beiden in etwa den Haupteingang des Marktes erreicht hatten, kamen die anderen drei zügig auf sie zu. Sie hielten jeweils ein Messer in der Hand und forderten "die Taschen zu leeren". Nach einem kurzen verbalen Disput händigten die Geschädigten den Tatverdächtigen mitgeführtes Bargeld und einige kleinere persönliche Gegenstände aus. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief erfolglos. Die drei Räuber werden beschrieben als männlich, geschätzt 18- 20 Jahre alt, alle schwarz gekleidet, mit weißer Schutzmaske. Sie sprachen dialekt- und akzentfreies Deutsch. Einer der Täter war circa 1,90 Meter groß, die beiden anderen etwa 1,75- 1,80 Meter groß. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden bei der Polizei unter der 02233-520 erbeten. (pw)

