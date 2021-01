Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck - die Polizei sucht Zeugen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Gestern, 3. Januar 2021, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Görresstraße in Ückendorf eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Nach dem Einbruch flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Als die Bewohner bei ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Wir suchen Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell