POL-GE: Vorsicht Betrüger - Falsches Angebot von Corona-Impfstoff

Straftäter nutzen auch die aktuelle Corona-Pandemie, um sich skrupellos zu bereichern. Deshalb muss damit gerechnet werden, dass Betrüger auch im Zusammenhang mit den unlängst angelaufenen Impfungen versuchen werden, Kasse zu machen. In Nordrhein-Westfalen bestehen die aufgebauten Impfstrukturen ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen und eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals. Es gibt keinen Verkauf von Impfstoffen auf dem freien Markt. Wenn Ihnen also ein "Corona-Impfstoff" eines bekannten Herstellers am Telefon oder an Ihrer Haustür angeboten wird, sprechen Sie mit Betrügern, die Sie tatsächlich um Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände erleichtern wollen. Lassen Sie sich also auf keinen Fall auf ein Gespräch ein. Beenden Sie das Telefonat sofort und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucherinnen und Besucher. Sprechen Sie sie laut an, rufen Sie um Hilfe und verständigen Sie die Polizei. Weitere Hinweise können Sie der Sonderseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein- Westfalen (MAGS) unter: https://www.mags.nrw/coronavirusschutzimpfung entnehmen. Bitte warnen Sie Ihre Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannten! Damit die Betrüger keine Chance bekommen!

