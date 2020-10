Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (371/2020) Fußgänger bei Unfall in Hann. Münden leicht verletzt - Polizei sucht Radfahrerin

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Hans-Berkefeld-Weg Donnerstag, 8. Oktober 2020, gegen 16.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am vergangenen Donnerstagnachmittag (08.10.2020) wurde ein 71 Jahre alter Fußgänger in Hann. Münden von einer Radfahrerin angefahren und leicht verletzt.

Der Mann war gegen 16.40 Uhr auf dem Hans-Berkefeld-Weg in Richtung der Straße "Am Sportplatz" zu Fuß unterwegs. Ersten Informationen zufolge kam es dort zu einem Zusammenstoß mit einer von hinten herannahenden Radfahrerin. Der 71-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fahrradfahrerin habe noch kurz mit ihm geredet und ihm beim Aufstehen geholfen, danach sei sie jedoch in Richtung Wiesenpfad davongefahren, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach der unbekannten Radfahrerin. Sie kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, kurze dunkelbraune Haare, etwa 160 cm bis 170 cm groß, schlanke Figur und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Mögliche Zeugen, insbesondere die Radfahrerin, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

