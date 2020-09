Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zehn unerlaubte Einreisen am Montag

Konstanz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt in zehn Fällen der versuchten unerlaubten Einreise in ihrem Zuständigkeitsbereich am gestrigen Montag (14.09.20).

Unter anderem wurde am Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen Autobahn ein Fahrzeug mit sechs Insassen kontrolliert. Die Personen syrischer Herkunft konnten sich lediglich mit auf die Schweiz beschränkten Aufenthaltsdokumenten ausweisen. Sie gaben an, sich verfahren zu haben und wurden nach Anzeigenaufnahme in die Schweiz zurückgewiesen.

In einem weiteren Fall wurde ein kosovarischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus in Konstanz festgestellt. Neben seinem Reisepass legte er einen schengenwirksamen italienischen Aufenthaltstitel vor, der jedoch abgelaufenen war. Auch zwei türkische Staatsbürger im Alter von 34 und 28 Jahren, die gemeinsam nach Deutschland einreisen wollten, konnten nur jeweils abgelaufene nationale Aufenthaltsberechtigungen der Schweiz vorweisen und mussten die Rückreise antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-104

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell