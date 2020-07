Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Bedekaspel - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Aurich/Wittmund (ots)

In der Nacht zu heute, zwischen 01.15 und 02.00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Langer Weg in Bedekaspel gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten im Anschluss die darin befindlichen Zigarettenschachteln sowie das Bargeld. Hierbei handelt es sich mittlerweile um die neunte Tat. Bereits seit Ende Mai bis Ende Juni ist es im Bereich Aurich, Südbrookmerland und Wittmund zu vergleichbaren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten gekommen. Aus diesem Grund bittet die Polizei um besondere Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten und Ermittlung der verantwortlichen Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizeidienststelle in Aurich unter 04941/606-215 zu wenden. Dieses gilt insbesondere auch im Zusammenhang mit verdächtigen Beobachtungen im Bereich bzw. Umfeld von Zigarettenautomaten.

