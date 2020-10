Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (370/2020) Nach Unfallflucht auf der L569 zwischen Klein Lengden und Göttingen - eine Person leicht verletzt - ca. 2.100 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 569, Klein Lengden in Richtung Göttingen Mittwoch, 7. Oktober 2020, gegen 15.15 Uhr

GLEICHEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 569 zwischen Klein Lengden (Gemeinde Gleichen) und Göttingen ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr am vergangenen Mittwochnachmittag (07.10.2020) gegen 15.15 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz aus Klein Lengden kommend in Richtung Göttingen, als ein ihr entgegenkommender schwarzer Pkw unvermittelt zum Überholen ausscherte. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, musste die junge Frau ihren Wagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen, wodurch sie in der Folge in den angrenzenden Straßengraben geriet und dort zum Stehen kam. Hierbei entstanden Beschädigungen am Mercedes und an einem dort befindlichen Leitpfosten. Der Schaden wird auf etwa 2.100 Euro geschätzt. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt nach dem Zwischenfall unbeirrt in Richtung Klein Lengden fort.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

