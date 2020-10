Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (368/2020) Zwei Einbrüche in Pflegeheime in Wollbrandshausen - Ermittler prüfen Zusammenhang mit weiteren Taten

Göttingen (ots)

Wollbrandshausen, Hauptstraße Nacht zu Freitag, 9. Oktober

WOLLBRANDSHAUSEN (jk) - In der Hauptstraße in Wollbrandshausen (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (09.10.20) in die Verwaltungsräume zweier benachbarter Pflegeheime eingedrungen und haben u. a. Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Aus dem einen Gebäude ließen die Eindringlinge einen an einer Wand befestigten Wertschrank mitgehen. Von den Tätern fehlt zurzeit jede Spur. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

Die beiden Taten reihen sich ein in eine Serie weiterer Einbrüche in andere Pflegeheime im Bereich der Polizeiinspektion Göttingen. Zuletzt hatten Unbekannte in der Nacht des 27.09. versucht, gewaltsam in ein entsprechendes Gebäude in Bilshausen zu gelangen. Die dabei ausgelöste Alarmanlage schlug die Täter aber in die Flucht. Bei zwei weiteren Taten in der Nacht des 23.09. in Gieboldehausen und Pöhlde ließen Einbrecher ebenfalls Bargeld mitgehen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen allen Taten gibt, ist noch unklar.

