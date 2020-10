Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (365/2020) Brand in der Hannoverschen Straße - Eine Person durch Rauchgas verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße Dienstag, 06. Oktober 2020, gegen 01.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hannoverschen Straße in Göttingen ist am Dienstagmorgen (06.10.2020) gegen 01.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet in dem Haus Unrat in Brand. Eine Person wurde leicht durch Rauchgas verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Durch die Einsatzkräfte wurden etwa 72 Personen evakuiert, diese durften nach der Brandlöschung und Belüftung des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens wird nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro beziffert. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

An der Brandstelle waren etwa 45 Feuerwehrkameraden im Einsatz.

