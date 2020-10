Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (363/2020) Unfall auf A 7: VW Multivan kippt im Baustellenbereich auf die Seite, Kind leicht verletzt, rund 20 Kilometer Stau, Polizei leistet Starthilfe

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Seesen Samstag, 3. Oktober 2020, gegen 09.40 Uhr

SEESEN (jk) - Im Baustellenbereich der A 7 zwischen den AS Echte und Seesen ist am Samstagmorgen (03.10.20) gegen 09.40 Uhr ein mit zwei Erwachsenen (66, 68 J.) und zwei Kindern (3, 5 J.) besetzter VW Multivan aus dem Landkreis Konstanz (Baden-Württemberg) auf die Seite gekippt. Nach derzeitigen Informationen geriet der 68 Jahre alte Fahrer mit dem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zunächst etwas zu weit nach rechts und dann auf die aufsteigende Außenschutzplanke. In der Folge stürzte der Kleinbus auf die linke Seite und rutschte rund 100 Meter weiter über die Fahrbahn, bevor er mit der Front zur Schutzplanke zum Halten kam. Das ältere der beiden Kinder wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Eine stationäre Behandlung des kleinen Mädchens war nicht erforderlich. Der Fahrer und die beiden anderen Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

An dem Multivan entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich ca. 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Autobahn 7 bis gegen 12.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zu 20 Kilometer.

Nach Freigabe der Strecke tat sich ein neues Problem auf. Einige Autofahrer hatten in ihrer Wartezeit den Motor am Fahrzeug ausgestellt und klagten nun über eine leere Batterie. Zehn blieben im Stau liegen und bildeten damit unfreiwillig ein neues Verkehrshindernis. Die Autobahnpolizei musste Starthilfe leisten, um ein schnelles Durchkommen des Pannenservice zu gewährleisten. Die Beamten empfehlen deshalb, den Motor auch im Stau laufen zu lassen bzw. die elektrischen Geräte im oder am Fahrzeug abzustellen, um solche Situationen zu vermeiden.

