Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autoräder abmontiert - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Gorxheimer Talstraße zu einem Diebstahl an einem Auto. Unbekannte Täter montierten vier Räder eines dort geparkten Audi ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Bei den Rädern handelt es sich um 20 Zoll Audi-Felgen an denen Sommerreifen aufgezogen waren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell