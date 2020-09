Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr in der Kaiserstraße. Ein 31-jähriger fuhr von der Kaiserstraße in Richtung St. Ilgener Straße, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte, der daraufhin auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 4.000EUR. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

