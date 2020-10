Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (360/2020)Bei Ausweichmanöver auf B 80 Leitpfosten beschädigt - Polizei Hann. Münden sucht dunklen Kombi und Unfallzeugen

Göttingen (ots)

Bundesstraße 80 zwischen Reinhardshagen (Hessen) und Hann. Münden Donnerstag, 24. September 2020, gegen 06.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Ausweichmanöver auf der B 80 zwischen Reinhardshagen (Hessen) und Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagmorgen (24.09.20) gegen 06.45 Uhr ein 22 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten geprallt. Der junge Nordhesse blieb unverletzt. An seinem Smart und dem Pfosten entstand Sachschaden. Wie der Hesse gegenüber der Polizei angab, war er auf dem Weg in Richtung Hann. Münden, als ihm in einer Kurve plötzlich ein schwarzer Kombi auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 22-Jährige nach rechts aus und es kam zu dem beschriebenen Unfall. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Kombi fuhr weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

