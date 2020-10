Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (359/2020) Werbebanner zur Bürgermeisterwahl in Neuhof gestohlen

Göttingen (ots)

Neuhof, Ortseingang aus Richtung Bad Sachsa, Brockenblickstraße Sonntag, 27. September 2020, zwischen 18.30 und 20.00 Uhr

NEUHOF (jk) - In Neuhof (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am vergangenen Sonntagabend (27.09.20) ein Werbebanner zur Bürgermeisterwahl im Wert von rund 120 Euro gestohlen. Es verschwand in der Zeit zwischen 18.30 und 20.00 Uhr von einem Feld gegenüber der Brockenblickstraße. Dort ware es mit dickeren Kabelbindern an einem Bauzaun befestigt. Das Abmontieren dürfte einige Zeit gedauert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell