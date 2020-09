Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (357/2020) Zwei Frauen bei Unfall auf L 523 schwer verletzt

Göttingen (ots)

Landesstraße 523 zwischen Bilshausen und Bodensee Dienstag, 29. September 2020, gegen 10.35 Uhr

BILSHAUSEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 523 zwischen Bilshausen und Bodensee (Landkreis Göttingen) sind am Dienstagvormittag (29.09.20) gegen 10.35 Uhr zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Rettungswagen brachten die 25 und 59 Jahre alten Frauen aus der Samtgemeinde Gieboldehausen in die Göttinger Uniklinik. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße bis gegen 12.00 Uhr voll gesperrt.

Nach ersten vorliegenden Informationen kam es zu dem Zusammenstoß, als die in Richtung Bodensee fahrende 59 Jahre alte Fahrerin mit ihrem VW Golf einen vor ihr fahrenden LKW überholen wollte. Hierbei stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Peugeot 206 zusammen. Dessen 25-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell