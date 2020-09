Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (354/2020) Begegnung an Fahrbahnverengung - Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt, Autofahrer gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Petrikirchstraße Samstag, 19. September 2020, gegen 09.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An der Fahrbahnverengung in der Petrikirchstraße in Höhe des Fußgängerüberwegs hat sich am 19.09.20 (Samstag) gegen 09.45 Uhr eine 23 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz über den Lenker leicht verletzt. Dem Unfall ging nach Schilderung der Göttingerin eine Vollbremsung infolge eines entgegenkommenden PKW voraus. In dem silbernen Wagen sollen ein älterer Mann und eine ältere Frau gesessen haben. Offenbar bestand Uneinigkeit darüber, wer den Engpass zuerst durchfahren soll. Der Autofahrer fuhr schließlich weiter, weshalb die 23-Jährige abrupt abbremsen musste und zu Fall kam. An Rad und Helm der jungen Frau entstand geringer Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer sowie auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 oder 491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

