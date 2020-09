Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (352/2020) Raub auf Parkplatz "Blume" - Unbekannte entreißen Fußgängerin die Handtasche, Frau unverletzt, Polizei Hann. Münden sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Questenbergweg, Parkplatz "Blume" Donnerstag, 24. September 2020, gegen 22.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Parkplatz "Blume" am Questenbergweg in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagabend (24.09.20) gegen 22.20 Uhr eine Fußgängerin von Unbekannten beraubt worden. Bei gesuchten Räubern soll es sich um drei Jugendliche bzw. Heranwachsende handeln. Von ihnen fehlt zurzeit jede Spur. Wie die 51-Jährige gegenüber der Polizei angab, näherte sich ihr die Gruppe von hinten und entriss ihr die Handtasche. Mit der Beute flüchtete das Trio in Richtung der Straße "Hinter der Blume". Durch die Hilferufe der Mündenerin wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam.

Erst am Montagnachmittag (21.09.20) hatten Unbekannte einem Senior im Botanischen Garten in der Mündener Innenstadt die Jacke geraubt (wir berichteten, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4713988). Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bislang unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

