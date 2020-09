Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (352/2020) Senior im Botanischen Garten beraubt - Polizei Hann. Münden sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Mitscherlichstraße, Forstbotanischer Garten Montag, 21. September 2020, gegen 17.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein vermutlich ca. 16 bis 17 Jahre alter Jugendlicher hat nach ersten Erkenntnissen einem Spaziergänger am Montagnachmittag (21.09.20) gegen 17.00 Uhr im Forstbotanischen Garten in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) die Jacke geraubt und ist damit geflüchtet. Der Senior blieb unverletzt. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. In der mittellangen, dunkelblauen Wetterjacke sollen sich keine Wertgegenstände befunden haben. Dennoch wurde das Kleidungsstück im Rahmen einer Nachsuche nicht aufgefunden.

Wie der Hann. Mündener gegenüber den Ermittlern angab, ereignete sich die Tat auf dem Hauptweg in der Nähe der angrenzenden Gebäude. Der unbekannte Räuber näherte sich ihm vermutlich von hinten und entriss ihm die in der einen Hand getragenen Jacke. Mit dem Raubgut lief der Unbekannte quer über das Gelände zur Mitscherlichstraße. Er war vermutlich in Begleitung zweier weiterer Jugendlicher, die ebenfalls weggelaufen sein sollen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer ca. 30 Jahre alten Hundehalterin, die zur Vorfallszeit auf einer Bank gesessen haben soll. Der Mündener habe sie nach eigenen Angaben angesprochen und nach ihren Beobachtungen gefragt.

Die wichtige Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell