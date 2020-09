Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.09.2020, 10:15 Uhr - 11:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Hallplatz 7 SV: Die 77-jährige Geschädigte aus Zweibrücken hielt sich in der Hallplatzgalerie auf und verweilte einige Minuten auf einer Holzbank im Bereich gegenüber einem Imbiss. Dort vergaß sie ihre schwarze Handtasche. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte um ihre Handtasche zu holen, war diese nicht mehr an der Bank. Hieraufhin fragte sie an dem Imbiss nach. Dort wurde die Tasche vom Personal an die Geschädigte ausgehändigt. Eine bislang unbekannte weibliche Person hat die Tasche beim Imbiss abgegeben. Bei der Durchschau der Handtasche fiel der Geschädigten auf, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell