Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (353/2020) Hann. Münden: Unbekannte beschmieren Autos, Fahrbahn und Container im Stadtteil Kattenbühl

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Stadtteil Kattenbühl Nacht zu Samstag, 26. September 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Stadtteil Kattenbühl (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (26.09.20) mehrere geparkte Autos, ein Garagentor, einen Altkleidercontainer und Teile der Fahrbahn mit schwarzer und roter Sprühfarbe beschmiert. Die Spur der Sachbeschädiger zog sich durch die Straßen "Unterm Königshof" und "Am Entenbusch". Wie hoch der verursachte Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell