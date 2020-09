Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 11-jähriges Kind bei Fahrbahnquerung von Pkw gefährdet und mit nachfahrendem Pkw kollidiert (55/0209 + 00/0309)

Speyer (ots)

02.09.2020, 19:05 Uhr

Am 02.09.2020 wurde gegen 19:05 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer durch das Fahrverhalten eines schwarzen SUV im Kreuzungsbereich Waldseer Straße / Spaldinger Straße / Tullastraße gefährdet. Das dunkle Fahrzeug mit durchgängiger Heckbremsleuchte bog dabei mit hoher Geschwindigkeit aus der Tullastraße nach links in die Waldseer Straße ab. Er verfehlte dann das Kind, welches zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad den über die Waldseer Straße verlaufenden signalisierten Rad-/Fußgängerüberweg querte, nur knapp und setzte danach seine Fahrt fort. Ein unmittelbar hinter dem dunklen Fahrzeug fahrender 82-jähriger Mercedes-Fahrer aus Speyer erkannte das 11-jährige Kind auf dem Überweg aufgrund des vorangegangenen Verkehrsgeschehens offensichtlich erst zu spät und kollidierte mit diesem. Das beim Zusammenstoß gestürzte Kind verletzte sich hierbei leicht an der Hüfte. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 800EUR.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Verkehrsgeschehen Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, durch welches das Kind gefährdet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

