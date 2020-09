Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Mittwochmorgen, dem 02.09.2020, gegen 07:20 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer in Bobenheim-Roxheim. Bei einem Wendemanöver im Nonnenbusch übersieht der 28-jährige Fahrer eines VW Transporters einen herannahenden 50-jährigen Radfahrer aus Worms, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. In der Folge stürzt der Radfahrer zu Boden und erleidet Schürfwunden. Nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst wird der Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht. An dem VW Transporter entsteht ein Schaden von ca. 150 Euro.

