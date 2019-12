Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich 11. Dezember 2019 ------------------------------------------------------------ Verkehrsunfall mit Flucht am 10.12.2019 auf dem Parkplatz Krankenhaus Wittlich Am Dienstag, den 10.12.2019, kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbundkrankenhauses Wittlich. Hierbei wurde ein parkender PKW Audi beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss nicht um die Folgen des Verkehrsunfalles gekümmert. Der Geschädigte stellte den Schaden erst später bei seiner Heimkehr fest. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen. ------------------------------------------------------------ Schloßstraße 28 54516 Wittlich www.polizei.rlp.de Ansprechpartner Oliver Schneidereit 06571 926-0 06571 926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



