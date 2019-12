Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Speicher (ots)

Am Dienstag, dem 10.12.2019, gg. 17:30 Uhr, kam es in Speicher zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapellenstraße. Ein dunkler Pick-Up beschädigte beim Ausparken einen neben ihm geparkten Opel. Der Fahrer des Pick-Up stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und unterhielt sich mit einer Insassin des Opel. Dabei kam es auch zu beleidigenden Äußerungen durch den Fahrer des Pick-Up. Der Fahrer des Pick-Up stieg anschließend wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06561/9685-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

