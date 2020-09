Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (355/2020) "Enkeltrick" in Göttingen - Trickdiebe ergaunern mehrere tausend Euro

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet Montag, 28. September 2020

GÖTTINGEN (mb) - Am Montag (28.09.2020) hat ein falscher Enkel einen Senior in Göttingen um mehrere tausend Euro betrogen.

Ersten Ermittlungen zufolge meldete sich der vermeintliche Enkel am Vormittag telefonisch bei dem Rentner und gab vor, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Für die Schadensregulierung ohne eine Hinzuziehung der Polizei benötige er nun dringend Bargeld. Der Senior schenkte dem Betrüger Glauben, hob die geforderte Summe in einem Geldinstitut ab und übergab kurze Zeit später einen mit Geld gefüllten Umschlag an eine unbekannte ca. 30 bis 40 Jahre alte Abholerin. Die unbekannte Frau wird als etwa 165 cm groß, mit glatten und nach hinten gebundenen Haaren beschrieben. Sie soll von korpulenter Statur gewesen sein und eine lange helle Jacke sowie eine orangefarbene Damenumhängetasche und einen blauen medizinischen Mundschutz getragen haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Der Polizei sind im gesamten Stadtgebiet und im Landkreis Göttingen aktuell weitere Versuche bekannt geworden. Diese scheiterten jedoch, da die Angerufenen Verdacht schöpften und umgehend die Polizei informierten. Die Täter gaben sich in den Fällen entweder als Polizeibeamter oder auch als naher Verwandter (Enkel, Nichte) aus.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell