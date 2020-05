POL-VER: Naturdenkmal massiv beschädigt (Foto)

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Langwedel/Dauelsen. In einem sogenannten flächenhaften Naturdenkmal am Marschweg zwischen Dauelsen und Langwedel haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag mit zwei entwendeten Radladern einen erheblichen Schaden angerichtet. Bisherigen Ermittlungen zufolge haben die Vandalen gegen Mitternacht die zwei Radlader von der Baustelle an der Eisseler Landstraße zwischen Langwedel und Eissel kurzgeschlossen und unbefugt gestartet. Anschließend fuhren sie mit den Arbeitsmaschinen in den unter Naturschutz stehenden Dauelser Bruch am Marschweg, wo sie großen Schaden, sowohl an der Natur, als auch an den Radladern anrichteten. Nach etwa einer Stunde, gegen 1 Uhr, endete die Benutzung der zwei Radlader, die die Täter beschädigt am Tatort zurückließen. Zudem waren mehrere Bäume und weitere Pflanzen zerstört. Den Schaden beziffert die Polizei Verden, die die Ermittlungen wegen besonders schwerer Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete eingeleitet hat, auf mehrere Zehntausend Euro. Mögliche Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag verdächtige Personen, mit oder ohne Radladern, im Bereich Eissel, Langwedel und Dauelsen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

