Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Trier, Parkplatz Gartenzentrum Lambert (ots)

Am 06.08.2020, zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Gartenzentrum Lambert in der Franz-Georg-Straße 50 in Trier eine Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen anderen PKW. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500-2000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem verursachenden PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Trier, unter der 0651/9779-3200, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Jonas Mart



Telefon: 0651 9779-3200

Pitrier.wache@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell