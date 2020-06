Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kind mit dem Fahrrad übersehen

Ratzeburg (ots)

10. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 09. Juni 2020 - Großhansdorf bei Ahrensburg

Am 10. Juni 2020, gegen 12:15 Uhr kam es an der Einmündung Wöhrendamm/Am Brink in Großhansdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Ein 18 Jahre alter Mann aus dem Umland von Ahrensburg befuhr mit seinem Opel Corsa die Straße Am Brink in Großhansdorf in Fahrtrichtung der Straße Wöhrendamm.

An der Einmündung wollte der 18-Jährige nach links in den Wöhrendamm abbiegen und hielt dazu an, um den vorfahrtsberechtigen Verkehr auf der Straße passieren zu lassen.

Ein 8 Jahre altes Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den rechten Gehweg des Wöhrendamm in Richtung Hoisdorfer Landstraße. An der Einmündung zur Straße Am Brink wollte das Mädchen die Straße geradeaus überqueren.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand übersah der 18-Jährige vermutlich das Kind und fuhr los. Er stieß mit ihr zusammen. Dabei verletzte sich das Mädchen leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell