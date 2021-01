Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Familienstreit endet im Gewahrsam

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Bismarck, 31.12.20 / 21:18h

Vater und Sohn gerieten in Gelsenkichen Bismarck so erheblich in Streit, dass die Polizei gerufen werden musste. Der stark alkoholisierte Vater griff gleich die Beamten an, er musste überwältigt und dem Gewahrsam zugeführt werden.

Hiermit war der Sohn nicht einverstanden und versuchte seinerseits nun die Maßnahmen der Beamten zu verhindern. Auch er wurde überwältigt und musste seinem Vater Richtung Gewahrsam folgen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Sohn ein Haftbefehl vorlag, 2021 beginnt also für ihn erst einmal in Haft.

