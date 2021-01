POL-GE: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Gelsenkirchen

Polizei Gelsenkirchen

Am gestrigen Samstag, 02.01.2021 gegen 23:25 Uhr wurde eine Zivilstreife der Polizei Gelsenkirchen auf zwei Kraftfahrzeuge aufmerksam, die auf der Grothusstraße an einer Ampel jeweils so stark beschleunigten, dass die Reifen durchdrehten. Das Zivilfahrzeug fuhr daraufhin hinter den beiden nebeneinander fahrenden Kraftfahrzeugen her und konnte eine Geschwindigkeit von bis zu 130km/h vom eigenen Tachometer ablesen. Nachdem der/die Fahrzeugführer/in mit ihren Pkw an der nächsten Ampel bei Rotlicht stehenbleiben mussten, wiederholten sie diesen zuvor beobachteten Beschleunigungsvorgang bei Grünlicht erneut mit ähnlichen Geschwindigkeiten, bevor sie schließlich angehalten werden konnten. Die Führerscheine der beteiligten 29jährigen Mercedesfahrerin sowie eines 24jährigen Audifahrers wurden sichergestellt. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden außerdem Verkehrsvergehensanzeigen vorgelegt.

