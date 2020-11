Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach- Fahrspur gewechselt

SeelbachSeelbach (ots)

Ein erheblicher Sachschaden entstand am Sonntagmittag, um 12:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B415 in Richtung Schönberg. Ein 53-jähriger Fahrzeuglenker bemerkte beim Linksabbiegen, in Richtung Geroldseck offenbar zu spät, dass er sich nicht auf der gewünschten Ausfahrt befand. Aufgrund dessen zog der Fahrzeugführer, ohne auf den folgenden Verkehr zu achten, auf die rechte Fahrspur. Dabei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden Pkw. Der dadurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf 15.000 Euro. Durch den Unfall waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich.

/kw

