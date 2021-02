Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210224-2: Unbekannter besprühte Hauswand - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Dienstag (23. Februar) einen Mann beobachtet der mit blauer Sprühfarbe eine Hauswand beschmierte. Der 48-jährige Zeuge meldete um 19:30 Uhr eine Person, die auf der Heinrichstraße die Hauswand einer Garage mit blauer Farbe versah. Als sich der Zeuge in seinem Wagen näherte, steckte der Unbekannte die Sprühdose in seine Jackentasche und entfernte sich in Richtung Bartmannstraße. Der 48-Jährige folgte dem Mann, verlor ihn jedoch auf der Friedrichstraße aus den Augen. Zuvor hatte er die Polizei informiert und den Standort der Person durchgegeben. Die Beamten konnten den unbekannten Tatverdächtigen in einer Fahndung nicht mehr antreffen. Der Mann hatte langes dunkles Haar, das zu einem Zopf geflochten war. Außerdem trug er eine schwarze Jacke mit schmalen schwarzen Streifen. Zeugen, die die Person bei der Tat oder auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 zu wenden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell