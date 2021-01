Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210120-3: Straßenschilder herausgerissen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat herausgerissene Straßenschilder auf einen Radweg gelegt und so einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorgenommen. An der Kreuzung von Hahnenstraße und Nettegasse riss ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag (19. Januar) drei Straßenschilder (Stoppschild, Vorfahrt- und Hinweisschild) samt Betonfundament aus dem Boden. Neben der Tatsache, dass die offiziell vorgesehene Verkehrsführung nicht mehr zu erkennen war, legte die bislang unbekannte Person die Schilder quer über einen Radweg. Weder die Kreuzung noch der Radweg sind nachts beleuchtet, so dass eine erhebliche Gefahr für Radfahrer bestand. Die Polizei behob die Gefahrenstelle und informierte die Stadt, so dass die Schilder wieder aufgestellt werden konnten. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen an der oben genannten Kreuzung gemacht haben oder die Tat beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

