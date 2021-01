Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210119-3: Zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (19. Januar) wollte eine 32-Jährige mit ihrem Auto auf die Anschlussstelle Bedburg auffahren und übersah ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug. Gegen 07:30 Uhr fuhr die 32-Jährige auf der Landesstraße (L) 279 in Richtung Bedburg. An der Anschlussstelle Bedburg bog sie nach links ab, um auf die Autobahn (A) 61 auffahren zu können. Dabei übersah die 32-jährige Fahrerin einen entgegenkommenden 58-Jährigen in seinem Wagen und stieß mit ihm frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 58-Jährigen gegen das Fahrzeug eines 54-Jährigen geschoben. Dieser wartete im Einmündungsbereich, um von der Anschlussstelle Bedburg auf die L 279 nach links abbiegen zu können. Zwei der Unfallbeteiligten wurden von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beamten sperrten die Anschlussstelle Bedburg in Fahrtrichtung Koblenz sowie die L 279 für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 09:00 Uhr. (akl)

